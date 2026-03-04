Cina: evacuati in sicurezza dall’Iran altri 470 e più cittadini

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dall’inizio degli attacchi militari contro l’Iran, altri 470 e più cittadini cinesi sono stati evacuati in sicurezza dal Paese con l’aiuto delle missioni diplomatiche cinesi, ha affermato mercoledì una portavoce del ministero degli Esteri in risposta a una domanda correlata.

Durante una conferenza stampa, la portavoce Mao Ning ha affermato che, dopo che la situazione della sicurezza in Iran è diventata tesa, la Cina ha ripetutamente chiesto alle parti interessate di garantire la sicurezza dei cittadini cinesi in Iran e nei Paesi vicini.

Mao ha aggiunto che le ambasciate e i consolati cinesi in Iran e nei Paesi limitrofi stanno lavorando senza sosta per assistere nell’evacuazione dei gruppi di cittadini cinesi.

