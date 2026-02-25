Cina: esploriamo Hefei e scopriamo i nuovi consumi del polo tecnologico

Hefei, capoluogo della provincia orientale cinese dell'Anhui, è spesso riconosciuta come una città ad alta tecnologia. Seguiamo ora una vlogger bielorussa in un magazzino cerealicolo riqualificato e in una strada tradizionale rinnovata, rivelando gli altri volti della città ed esplorandone il fascino e l'energia. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)