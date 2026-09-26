Cina: esperta, il Paese contribuisce alla transizione verde globale

GAOBEIDIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha dato un esempio al mondo nella decarbonizzazione, sviluppando tecnologie verdi avanzate e riducendo il costo delle energie rinnovabili a livello globale. Lo ha affermato un’esperta di clima.

“La transizione verso l’energia verde e i settori collegati sono diventati una parte importante dell’economia cinese”, ha dichiarato Diana Urge-Vorsatz, docente del Dipartimento di Scienze e Politiche ambientali della Central European University di Vienna.

Urge-Vorsatz, vicepresidente del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, è intervenuta nella città settentrionale di Gaobeidian durante la Fiera internazionale degli edifici verdi, intelligenti e salubri e la terza Conferenza internazionale sullo sviluppo urbano e rurale e sugli edifici a zero emissioni di carbonio.

La fiera, durata tre giorni, ha riunito aziende di oltre 50 Paesi e ospitato più di 30 seminari sugli edifici verdi e intelligenti.

Alla sua quarta visita a Gaobeidian, Urge-Vorsatz ha osservato che la Cina compie progressi significativi anno dopo anno. La sua transizione verde, ha detto, è visibile nelle ferrovie ad alta velocità, nei veicoli a nuova energia, nelle apparecchiature fotovoltaiche e negli edifici verdi.

“L’alta tecnologia svolge un ruolo fondamentale nella riduzione delle emissioni di carbonio”, ha affermato, aggiungendo che l’intelligenza artificiale contribuisce a sviluppare soluzioni sistemiche per ridurre le emissioni e affrontare le sfide poste dagli eventi meteorologici estremi e dai conflitti.

L’esperta ha sottolineato che la Cina “ha realmente ridotto il costo delle energie rinnovabili per gli altri Paesi del mondo”.

Secondo i dati ufficiali, nel periodo 2021-2025 i prodotti eolici e fotovoltaici esportati dalla Cina hanno contribuito a ridurre di circa 4,1 miliardi di tonnellate le emissioni di carbonio in altri Paesi.

“Questo sta davvero aiutando la trasformazione globale verso un pianeta più sano e più verde. La Cina può svolgere un ruolo decisivo nell’accelerare la transizione verde”, ha dichiarato. Urge-Vorsatz ha osservato che il solare richiede investimenti relativamente contenuti ed è accessibile anche alle famiglie, contribuendo così ad accelerare il passaggio all’energia pulita.

Citando il suo Paese d’origine, l’Ungheria, l’esperta ha affermato che la capacità fotovoltaica “è aumentata di sei volte in soli cinque anni, grazie alla rivoluzione che la Cina ha contribuito ad avviare”.

Secondo Urge-Vorsatz, la Cina sta sviluppando tecnologie verdi in diversi settori, dall’energia eolica e solare all’accumulo nelle batterie, dai veicoli elettrici agli edifici a emissioni nette zero o che producono più energia di quanta ne consumino.

“La Cina è un attore molto importante nello scenario climatico globale”, ha detto la studiosa, aggiungendo che il 15esimo Piano quinquennale del Paese (2026-2030) ne dimostra la capacità di pianificare a lungo termine e di tracciare un percorso scientificamente fondato verso la neutralità carbonica.

In quanto grande potenza mondiale, gli sforzi della Cina per rispettare i propri impegni ambientali potrebbero incoraggiare anche altri Paesi a fare la loro parte, ha osservato.

Le competenze tecniche e ingegneristiche, le capacità produttive, le filiere complete e le abbondanti risorse della Cina la pongono in una posizione particolare per accelerare la transizione verde dei settori produttivi, ha affermato Urge-Vorsatz.

Nonostante le difficoltà che il mondo deve affrontare per ridurre le emissioni di carbonio, “i risultati concreti arriveranno quando le nazioni coopereranno, si fideranno le une delle altre e lavoreranno insieme, proprio come in questa conferenza”, ha aggiunto.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).