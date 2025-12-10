Cina: espatriato USA Brian Linden testimone di 40 anni di trasformazione rurale

L'espatriato americano Brian Linden ha assistito a una trasformazione straordinaria da quando ha iniziato a visitare la Cina nel 1984. Dopo essersi innamorato della cultura e della bellezza paesaggistica della provincia sudoccidentale cinese dello Yunnan, ha poi deciso di fare del Paese la sua seconda casa. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)