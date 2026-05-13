Cina-Egitto: Il Cairo, Forum Hong Ting evidenzia creazione di comunità dal futuro condiviso

IL CAIRO (EGITTO) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Forum Hong Ting, a tema “Dialogo al Cairo: costruire una comunità Cina-Egitto dal futuro condiviso nella nuova era”, si è tenuto lunedì nella capitale egiziana, riunendo ospiti dei governi, dei think tank, del mondo accademico e delle comunità imprenditoriali di Cina ed Egitto.

Ji Zhengju, vice presidente dell’Istituto di storia e letteratura del partito del Comitato centrale del Partito comunista cinese (PCC) e direttore dell’Ufficio centrale di compilazione e traduzione, ha affermato che creare una comunità Cina-Egitto dal futuro condiviso nella nuova era non è solo una scelta naturale per lo sviluppo delle relazioni bilaterali, ma anche una pratica esemplare per attuare a livello bilaterale la visione di una comunità dal futuro condiviso per l’umanità.

Nell’affrontare la nuova era, i think tank dei due Paesi possono rafforzare la cooperazione, approfondire gli scambi teorici e la comunicazione, promuovere gli scambi interpersonali e l’apprendimento reciproco, costruire piattaforme regolari di dialogo di alto livello e creare un consenso più ampio tra i think tank, così da portare maggior slancio nell’amicizia Cina-Egitto, ha dichiarato Ji.

Zhang Yaqiang, ministro dell’ambasciata cinese in Egitto, ha ricordato che quest’anno ricorre il 70esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

“Negli ultimi sette decenni, i due Paesi hanno forgiato un indissolubile partenariato strategico globale”, ha dichiarato Zhang. “Creare una comunità Cina-Egitto dal futuro condiviso avvicinerà i due popoli e consentirà loro di lavorare insieme per portare maggiori contributi alla salvaguardia della pace mondiale e alla promozione dello sviluppo comune”.

Gli esperti egiziani presenti al forum hanno dichiarato di auspicare di procedere nella stessa direzione con la Cina e di rafforzare la cooperazione. Ezzat Saad, direttore dell’Egyptian Council for Foreign Affairs, ha affermato che Egitto e Cina condividono posizioni molto coerenti sulle relazioni internazionali e sostengono la costruzione di un mondo multipolare equo, giusto e inclusivo.

Le relazioni bilaterali hanno registrato grandi progressi negli ultimi anni e l’Egitto auspica di continuare a rafforzare la cooperazione con la Cina in vari settori per creare insieme un futuro migliore, ha dichiarato Saad.

Khaled Rashid, vice presidente del Partito socialdemocratico egiziano, ha affermato che Egitto e Cina sono entrambe antiche civiltà con splendide storie, nonché partner con posizioni condivise, chiamati alla missione di realizzare il rispettivo ringiovanimento nazionale e accelerare lo sviluppo nazionale.

I due Paesi, attraverso sforzi congiunti, maggiori scambi e una cooperazione vantaggiosa per tutti, possono portare più certezza ed energia positiva al mondo, secondo Rashid.

Il forum è stato organizzato congiuntamente dall’Istituto di storia e letteratura del Partito del Comitato centrale del PCC, dallo Xinhua Institute e dall’Ufficio regionale per il Medio Oriente dell’agenzia di stampa Xinhua. Dal 2022, la serie di dialoghi globali del forum si è tenuta più di 30 volte in Paesi di Africa, America Latina ed Europa, offrendo un’importante piattaforma per gli scambi tra esperti di think tank cinesi e stranieri e professionisti dei media.

(ITALPRESS).