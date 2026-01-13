DONGGANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro del personale lavora in un impianto di colture di un istituto di ricerca sulle fragole nella città di Donggang, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, il 12 gennaio 2026. Donggang, la più grande base di produzione ed esportazione di fragole della Cina, vanta un’area stabile di coltivazione di questi frutti di circa 200.000 mu (circa 13.333 ettari). Oltre 100.000 famiglie di agricoltori in città sono impegnate in quest’attività. Le autorità locali hanno investito massicciamente nello sviluppo dei talenti, nella costruzione del marchio e nel sostegno finanziario per migliorare ulteriormente l’economia basata sulle fragole nell’area.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).