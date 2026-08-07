ZHONGWEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 6 agosto 2026, mostra dei turisti in sella ai cammelli nell’area panoramica di Shapotou, a Zhongwei, nella regione autonoma nord-occidentale cinese del Ningxia Hui. L’area panoramica presenta un paesaggio unico, nel quale convergono il deserto, il fiume Giallo, le montagne e un’oasi. Durante il picco della stagione turistica estiva, l’area ha registrato un forte aumento dei visitatori, con arrivi giornalieri che hanno superato quota 20.000 nei momenti di maggiore affluenza.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).