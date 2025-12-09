Home Video News Xinhua Cina: decodificare 45 anni di Zes Shenzhen, hub globale per innovazione e...
Quest'anno segna il 45esimo anniversario dell'istituzione della Zona Economica Speciale (Zes) di Shenzhen. In quanto motore industriale e dell'innovazione della città, il distretto di Nanshan ha creato un ecosistema industriale che favorisce continui progressi nell'innovazione hardware. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)