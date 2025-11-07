Cina: il Cybercab di Tesla fa il suo debutto in Asia-Pacifico nell’ottava edizione della CIIE

Il Cybercab di Tesla ha fatto il suo debutto nella regione Asia-Pacifico alla China International Import Expo (CIIE) di Shanghai. Il modello, dal design dorato e futuristico, è privo di volante e pedali ed è progettato per la guida completamente autonoma. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)