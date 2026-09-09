Cina: Daren Tang interviene al Global Trade in Services Summit della CIFTIS

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, Daren Tang, pronuncia un discorso in videoconferenza durante il Vertice sul commercio globale dei servizi della China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) 2026, a Pechino, capitale della Cina, il 9 settembre 2026. Il vertice si è aperto qui oggi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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