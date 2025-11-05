Cina: Danone riconosce nella CIIE una piattaforma per innovazione e cooperazione

Alla sua ottava partecipazione consecutiva alla China International Import Expo (CIIE), Danone considera l'evento una piattaforma chiave che mette in evidenza l'impegno della Cina per un'apertura di alto livello. Con l'ampliamento degli stabilimenti e l'apertura di un nuovo centro di ricerca, un dirigente di Danone ha dichiarato che la società sta "innovando in Cina, per la Cina e per il mondo". (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)