Cina: da Hong Kong collegamenti in alta velocità con 16 nuove destinazioni

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il tratto di Hong Kong della linea ferroviaria ad alta velocità, che collega la Cina continentale e Hong Kong, introdurrà 16 nuove destinazioni a partire dal 26 gennaio, come annunciato domenica dall’operatore ferroviario MTR Corporation.

Le nuove destinazioni collegheranno Hong Kong con popolari città turistiche, tra cui Nanchino e Wuxi, nella provincia del Jiangsu, e Hefei, nella provincia dell’Anhui. Con questo ampliamento, il numero totale delle destinazioni raggiungibili direttamente dalla stazione di West Kowloon di Hong Kong salirà a 110, secondo la MTR Corporation.

Nel frattempo, il servizio ferroviario notturno con cuccette Shanghai Hongqiao sarà potenziato, passando dall’operare dal venerdì al lunedì a partenze giornaliere. Saranno inoltre aumentate le frequenze di alcuni treni, come quelli da e per la stazione di Guangzhou Sud.

Jeny Yeung, amministratrice delegata della MTR Corporation, ha dichiarato che l’operatore ferroviario ha lavorato a stretto contatto con i dipartimenti governativi della Regione amministrativa speciale di Hong Kong e della Cina continentale, nonché con le autorità ferroviarie della Cina continentale, per aggiungere continuamente nuove destinazioni e migliorare i servizi, agevolando ulteriormente i viaggi transfrontalieri, sbloccando il potenziale economico dell’alta velocità, e sostenendo lo sviluppo nazionale.

