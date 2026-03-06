Cina crea database facciale 3D ad alta precisione per esseri umani digitali più realistici

SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli scienziati cinesi hanno sviluppato un database facciale tridimensionale (3D) ad alta precisione, raggiungendo una svolta nella modellazione personalizzata, che fornirà un solido sostegno a una più naturale interazione uomo-computer.

Il rilevamento dei punti chiave facciali 3D è la tecnologia chiave per consentire agli esseri umani virtuali di esprimere emozioni vivide, riconoscere le identità umane e dimostrare intelligenza.

Tuttavia, la mancanza di dataset facciali 3D su larga scala e annotati con precisione significa che la maggior parte degli attuali algoritmi di rilevamento dei punti di riferimento facciali 3D si affida all’assistenza della texture 2D o a volti digitali 3D non fotorealistici. Tale rilevamento dei punti chiave facciali 3D è da tempo ostacolato da dati insufficienti e da una scarsa capacità di generalizzazione.

Un team di ricerca degli Shenzhen Institutes of Advanced Technology dell’Accademia cinese delle scienze e della Fujian University of Technology ha sviluppato una nuova rete con focus grafico e fusione della curvatura (CF-GAT) in grado di prevedere i punti di riferimento facciali direttamente da nuvole di punti grezze, contribuendo a ottenere un miglioramento essenziale dal modello “taglia unica” alla modellazione personalizzata.

Questo studio è stato pubblicato la scorsa settimana sulla rivista “IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology”.

Il team di ricerca ha costruito un sistema personalizzato di acquisizione facciale 3D/4D e ha condotto una raccolta dati standardizzata, creando quello che ha definito il più grande database facciale 3D ad alta precisione e accuratamente annotato del settore fino a oggi, composto da circa 200.000 scansioni facciali 3D ad alta fedeltà.

Su questa base, il sistema di database include anche un dataset di volti 3D multi-espressivi, un dataset standardizzato di punti di riferimento facciali 3D, un dataset del corpo umano 3D ad alta precisione e uno dinamico 4D delle espressioni facciali.

“Questi database sono diventati un sostegno centrale nella catena tecnologica chiave dei robot umanoidi, fornendo dati di base per la percezione ad alta fedeltà, la modellazione delle espressioni e la generazione dei comportamenti”, ha riferito l’autore corrispondente Song Zhan.

“In futuro, questi dataset serviranno ulteriormente il sistema di robot umanoidi a grandi modelli guidato dai dati per sviluppare capacità di interazione uomo-robot più naturali e intelligenti”, ha aggiunto Song.

(ITALPRESS).