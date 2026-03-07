Cina: contea di Lingbi produce cuscinetti per +5 mld yuan nel 2025 (2)

(260306) -- LINGBI, March 6, 2026 (Xinhua) -- A staff member operates on a bearing production line at an enterprise in a bearing industrial park in Lingbi County of Suzhou, east China's Anhui Province, March 6, 2026. Lingbi County has been promoting the clustered development of the entire industrial chain of bearings in recent years, gathering here over 80 enterprises related to the bearing industry, with an annual output value exceeding 5 billion yuan (about 724.15 million U.S. dollars) in 2025. (Xinhua/Huang Bohan)

LINGBI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro dello staff lavora su una linea di produzione di cuscinetti presso un’impresa di un parco industriale dedicato a questi articoli, nella contea di Lingbi a Suzhou, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 6 marzo 2026. Negli ultimi anni la contea ha promosso lo sviluppo in cluster dell’intera catena industriale dei cuscinetti, riunendo oltre 80 imprese legate al settore, con un valore annuo della produzione che nel 2025 ha superato i 5 miliardi di yuan (circa 724,15 milioni di dollari USA).

