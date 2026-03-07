LINGBI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro dello staff effettua un’ispezione a campione su un cuscinetto presso un’impresa di un parco industriale dedicato a questi articoli, nella contea di Lingbi a Suzhou, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 6 marzo 2026. Negli ultimi anni la contea ha promosso lo sviluppo in cluster dell’intera catena industriale dei cuscinetti, riunendo oltre 80 imprese legate al settore, con un valore annuo della produzione che nel 2025 ha superato i 5 miliardi di yuan (circa 724,15 milioni di dollari USA).
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
