Cina: comprendere autogoverno del Partito, come il PCC mette il popolo al centro

"È un governo del popolo, per il popolo", ha affermato un osservatore di lunga data della Cina, sottolineando che l'impegno del Partito comunista cinese (PCC) a favore di un autogoverno completo e rigoroso del Partito contribuisce a garantire la responsabilità dei funzionari e ad assicurare che il governo sia realmente al servizio del popolo. (XINHUA) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)