Home Video News Xinhua Cina: Beijing Guoan, tifosi svelano loro prima spettacolare coreografia sospesa
Cina: Beijing Guoan, tifosi svelano loro prima spettacolare coreografia sospesa
Ieri sera i tifosi del Beijing Guoan hanno svelato la loro prima coreografia sospesa al Workers' Stadium, prima del pareggio per 2-2 contro i sudcoreani del Jeonbuk Hyundai Motors nella AFC Champions League Elite. La spettacolare composizione verticale nella tribuna nord raffigurava la mascotte del club, il Leone di Pechino, con un parapendio, sullo sfondo di una coreografia coordinata realizzata con i seggiolini, che rappresentava l'iconica porta nord dello stadio. Il messaggio era semplice: "GO TO ASIA". (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)