Home Video News Xinhua Cina: Anhui, operai del settore elettrico pranzano a 200 metri di altezza
Cina: Anhui, operai del settore elettrico pranzano a 200 metri di altezza
Un pranzo a 200 metri di altezza. Alcuni operai del settore elettrico a Wuhu, nella provincia orientale cinese dell'Anhui, ricevono il pranzo in cima a un traliccio di trasmissione elettrica lungo il fiume Yangtze, mentre lavorano a un importante progetto di trasmissione dell'energia elettrica. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)