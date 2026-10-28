Cina, robot dotato di IA e cane robot contribuiscono alla raccolta della...

Cina, robot dotato di IA e cane robot contribuiscono alla raccolta della frutta

Un robot alimentato dall'intelligenza artificiale è in grado di raccogliere l'uva con danni ai frutti inferiori al 5% e un'efficienza fino a 10 volte superiore a quella degli esseri umani. Nel frattempo, un "cane robot" agricolo utilizza sensori LiDAR e multispettrali per pattugliare i frutteti in tempo reale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)