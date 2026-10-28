Home Video News Xinhua Cina: una bouganville cresce all’interno di un palo della luce diventando virale
Cina: una bouganville cresce all’interno di un palo della luce diventando virale
Quando la vita trova sempre una strada. Una bouganville nella provincia di Hainan è recentemente diventata virale online. Crescendo interamente all'interno di un palo della luce, la pianta si è arrampicata fino a raggiungere circa 10 metri di altezza, per poi sbocciare in una splendida fioritura. Gli utenti cinesi di Internet l'hanno soprannominata "il fiore più motivante". (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)