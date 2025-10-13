Cina: commercio estero mantiene trend di sviluppo nonostante venti contrari

Dall'inizio del 2025, il commercio estero cinese ha mantenuto un trend di sviluppo costante e positivo nonostante un ambiente esterno complesso, ha dichiarato Wang Jun, vice direttore dell'Amministrazione generale delle dogane (GAC), in una conferenza stampa tenutasi lunedì. (ITALPRESS/XINHUA) mec/abr/gtr (Fonte video: Xinhua)