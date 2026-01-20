Home Video News Xinhua Cina: cinque panda giganti incontrano il pubblico a Fuzhou
Cina: cinque panda giganti incontrano il pubblico a Fuzhou
Cinque panda giganti hanno fatto il loro debutto al Fuzhou Panda World, nella provincia orientale cinese del Fujian, segnando la riapertura del parco dopo una chiusura durata sette anni. Habitat rinnovati mettono in evidenza la conservazione e il legame speciale che persone di tutto il mondo condividono con questi animali iconici. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca3 (Fonte video: Xinhua)