Cina: CIIE prova concreta di impegno a rafforzare apertura

L'ottava edizione della China International Import Expo (CIIE), la prima esposizione al mondo di livello nazionale dedicata alle importazioni, si è aperta mercoledì a Shanghai. "Siamo tutti convinti che il mercato cinese abbia un potenziale enorme, è per questo motivo che molti espositori stanno venendo in Cina, desiderosi di esplorare il mercato e cogliere nuove opportunità". (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)