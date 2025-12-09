Cina: chef internazionali approfondiscono lo scambio culinario a Shaxian

La città di Shaxian, nel Fujian, ha ospitato domenica la sua prima competizione globale di snack creativi, mettendo in mostra un vivace mix di sapori tradizionali e idee culinarie innovative. Shaxian si distingue per le sue prelibatezze culinarie locali (Specialità di Shaxian). Con il loro sapore caratteristico e i prezzi accessibili, queste specialità hanno conquistato la fama non solo sul territorio cinese, ma anche nei Paesi stranieri. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)