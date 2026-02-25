Home Video News Xinhua Cina: CEO WBCSD, Paese guida innovazione globale nello sviluppo sostenibile
La Cina sta guidando un'ondata di innovazione nello sviluppo sostenibile, come la transizione verso l'energia verde, ha dichiarato in un'intervista esclusiva con Xinhua l'amministratore delegato del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Peter Bakker. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)