PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei bambini partecipano a un gioco sulla sicurezza stradale in una scuola dell’infanzia a Shijiazhuang, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 30 marzo 2026. In questo giorno si celebra la Giornata nazionale dell’educazione alla sicurezza in Cina per gli studenti delle scuole primarie e secondarie.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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