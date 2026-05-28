HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Hong Kong ha superato per la prima volta la Svizzera come principale centro mondiale di booking transfrontaliero, con un patrimonio transfrontaliero in crescita del 10,7% su base annua nel 2025, secondo un rapporto pubblicato ieri dal Boston Consulting Group (BCG).

Gli asset del patrimonio transfrontaliero di Hong Kong hanno raggiunto lo scorso anno 2.950 miliardi di dollari USA, stimolati dai flussi provenienti dalla Cina continentale e da un vivace mercato azionario, che ha registrato una significativa attività di IPO e solidi guadagni sulle principali piattaforme Internet fortemente basate su benchmark, secondo il rapporto.

I flussi dalla Cina continentale hanno rappresentato oltre il 60% degli asset in gestione, consolidando ulteriormente il ruolo di Hong Kong come porta di accesso della Cina ai mercati globali, ha affermato BCG nel rapporto.

La società di consulenza ha previsto che il patrimonio transfrontaliero della città crescerà di circa il 9% all’anno fino al 2030.

(ITALPRESS).