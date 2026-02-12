Cina: banchetto etnico di Capodanno di una famiglia dell’Hunan

I ravioli sono un piatto tipico del Capodanno cinese per molti, ma sapevate che le minoranze etniche dell'Hunan hanno i loro sapori festivi? Un corrispondente di Xinhua ha avuto l'opportunità di unirsi alla cena di ricongiungimento di una famiglia locale. Ecco alcuni dei piatti unici che hanno preparato. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)