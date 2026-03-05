Cina: Assemblea nazionale del popolo apre sessione annuale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La 14^ Assemblea nazionale del popolo, il massimo organo legislativo della Cina, ha aperto stamattina la sua quarta sessione presso la Grande sala del popolo a Pechino.

Xi Jinping e altri leader del Partito e dello Stato hanno partecipato alla riunione di apertura.

Il primo ministro Li Qiang ha presentato alla riunione un rapporto sul lavoro del governo.

(ITALPRESS).