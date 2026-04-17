SHIJIAZHUANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 15 aprile 2026, mostra una nave durante l’attracco al terminal minerario dell’area portuale di Caofeidian del porto di Tangshan, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei. Da gennaio a marzo di quest’anno, l’area portuale ha movimentato 138,03 milioni di tonnellate di merci, segnando un aumento del 3,16% su base annua.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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