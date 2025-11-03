Cina: analista, CIIE dimostra importanza del Paese per la collaborazione globale

"Se non collabori con la Cina, non puoi davvero dire che stai collaborando con l'economia mondiale, perché un'economia internazionale senza la Cina non esiste", ha dichiarato un analista economico della Bosnia ed Erzegovina in vista della prossima China International Import Expo (CIIE). (ITALPRESS/XINHUA) mec/sat/gtr (Fonte video: Xinhua)