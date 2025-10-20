Home Video News Xinhua Cina all’ONU: impegno per costruire un sistema più equo di governance globale
Cina all’ONU: impegno per costruire un sistema più equo di governance globale
Negli ultimi cinque anni, la Cina ha perseguito uno sviluppo di alta qualità in patria, approfondendo al tempo stesso il proprio impegno nella governance globale. Alle Nazioni Unite e oltre, l'Iniziativa per la governance globale (GGI) della Cina riflette il suo impegno nel costruire un sistema multilaterale più inclusivo, equo ed efficace, che garantisca progressi condivisi ed equità per tutte le nazioni. (ITALPRESS/XINHUA) mec/abr/gtr (Fonte video: Xinhua)