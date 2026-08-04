Cina: alla scoperta di Dunhuang, un timbro alla volta

Un tempo tappa fondamentale sull'antica Via della seta, Dunhuang, nella Cina nord-occidentale, è rinomata per l'arte buddhista e le grotte di Mogao. Alla Dunhuang Press, i visitatori possono collezionare gratuitamente 300 timbri raffiguranti i simboli culturali della città, dalle apsara volanti ai paesaggi desertici e ai luoghi simbolo della Via della seta. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)