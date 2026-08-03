Cina: come Tombe Imperiali di Xixia ridanno vita a rovine con design minimalista

Come si fa a riportare in vita frammenti incompleti e rovine deserte senza sovrapporsi alla storia? Le Tombe Imperiali di Xixia, sito patrimonio mondiale dell'UNESCO nel nord-ovest della Cina, hanno trovato una soluzione magistrale. Adottano un approccio minimalista ma profondamente elegante per lasciare che siano i reperti stessi a parlare da soli. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)