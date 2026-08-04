Home Video News Energia Cina, entra in funzione una nuova unità nucleare con Hualong One
Cina, entra in funzione una nuova unità nucleare con Hualong One
Una nuova unità nucleare che utilizza Hualong One, un reattore progettato interamente in Cina, ha avviato le operazioni commerciali nella provincia del Guangdong, segnando la piena entrata in funzione della prima fase del progetto di energia nucleare di Taipingling nella Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)