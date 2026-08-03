Home Video News Xinhua Cina: la crescita fa aumentare anche la “torta” economica globale
Cina: la crescita fa aumentare anche la “torta” economica globale
Nonostante alcune narrazioni occidentali continuino a riproporre i soliti vecchi cliché sull'ascesa della Cina, addossare la colpa a Pechino non risolverà mai i propri problemi interni. Cosa può aiutare, invece? L'impegno della Cina ad ampliare la "torta" economica globale, creando opportunità concrete per un numero maggiore di persone in tutto il mondo. (XINHUA) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)