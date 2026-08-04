Home Video News Xinhua Cina: drone con ali in bambù completa volo inaugurale
Cina: drone con ali in bambù completa volo inaugurale
Un'azienda aeronautica cinese ha testato con successo un drone dotato di ali realizzate con materiali compositi a base di bambù. Grazie a costi strutturali inferiori di circa il 20% e a un'autonomia di volo notevolmente maggiore, questo drone leggero apre nuove possibilità per un'aviazione più sostenibile nel settore in rapida crescita dell'economia a bassa quota. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)