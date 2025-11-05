Cina: al via nuova spedizione oceanica globale

La spedizione cinese "Deep Blue Voyager 2035" è salpata, aprendo le sue porte a scienziati, innovatori ed esploratori di tutto il mondo per un decennio di scoperte oceaniche. Nel corso dei prossimi dieci anni, il programma collaborerà con imprese, partner internazionali e il pubblico per condurre test in mare di tecnologie d'avanguardia e per promuovere progetti di citizen science. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)