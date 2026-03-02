Cina: al via il nuovo semestre scolastico (1)

(260302) -- BEIJING, March 2, 2026 (Xinhua) -- Students decorate a display board at a primary school in Dongcheng District of Beijing, capital of China, March 2, 2026. A new semester kicked off for primary and secondary schools in many parts of China on Monday. (Xinhua/Li Xin)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Studenti decorano un pannello espositivo in una scuola primaria nel distretto di Dongcheng, a Pechino, capitale della Cina, il 2 marzo 2026. Lunedì è iniziato il nuovo semestre per le scuole primarie e secondarie in molte parti della Cina.

– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE