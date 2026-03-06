Cina aggiungerà oltre 2 mln di posti nelle scuole secondarie superiori tra 2026 e 2030

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha in programma di costruire o ristrutturare 1.000 scuole secondarie superiori ordinarie e di aggiungere oltre 2 milioni di posti per studenti durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), ha dichiarato oggi Zheng Shanjie, a capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma.

Inoltre, il Paese sosterrà le università di eccellenza del Paese nell’aumentare le iscrizioni ai corsi di laurea di oltre 100.000 posti nei prossimi cinque anni, ha affermato Zheng nel corso di una conferenza stampa a margine della quarta sessione della 14esima Assemblea nazionale del popolo.

(ITALPRESS).