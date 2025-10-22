Home Video News Xinhua Cina: ad Hainan una selezione mondiale di stuzzicanti sapori tropicali
Dal caffè etiope ai prodotti thailandesi al durian, i sapori tropicali del mondo sono pronti per essere provati ad Hainan! Unisciti a noi alla terza Esposizione internazionale della catena di approvvigionamento del settore alimentare tropicale di Hainan per esplorare un'ampia gamma di gusti frizzanti. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)