Cina: abbracciare una nuova era di cooperazione nell’Asia-Pacifico

Su invito del presidente della Repubblica di Corea (ROK) Lee Jae-myung, il presidente cinese Xi Jinping parteciperà alla 32esima Riunione dei leader economici dell'APEC a Gyeongju ed effettuerà una visita di Stato nella ROK dal 30 ottobre al primo novembre. "L'apertura e la cooperazione nell'Asia-Pacifico non solo hanno favorito la sua prosperità, ma hanno anche infuso vitalità nel vasto oceano dell'economia globale", ha affermato Xi a proposito dell'importanza della cooperazione regionale. (ITALPRESS/XINHUA) mec/azn/lcr (Fonte video: Xinhua)