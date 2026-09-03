Cina, a Xuzhou una gru gigante che solleva fino a 14.000 tonnellate

Nella città di Xuzhou, nella provincia del Jiangsu, questa gru gigante è in grado di sollevare fino a 14.000 tonnellate. Dotata di visione IA, LiDAR e tecnologia del gemello digitale, offre soluzioni di sollevamento più intelligenti per progetti nel settore dell'energia nucleare, petrolchimico e offshore. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)