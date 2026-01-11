Cina: a Fuzhou la cultura diventa motore di sviluppo turistico (3)

(260110) -- FUZHOU, Jan. 10, 2026 (Xinhua) -- Artists stage an opera performance at Xihu Park in Fuzhou, southeast China's Fujian Province, Jan. 10, 2026. In recent years, Fujian Province has stepped up efforts to explore distinctive cultural resources, fostering new scenarios, formats, and models for cultural consumption to promote the high-quality growth of the cultural and tourism economy. (Xinhua/Lin Shanchuan)

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli artisti mettono in scena una rappresentazione operistica al Parco Xihu di Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 10 gennaio 2026. Negli ultimi anni, la provincia del Fujian ha intensificato gli sforzi per valorizzare risorse culturali distintive, promuovendo nuovi scenari, format e modelli di consumo culturale per sostenere una crescita di alta qualità dell’economia culturale e turistica.

