FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli artisti mettono in scena una rappresentazione operistica al Parco Xihu di Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 10 gennaio 2026. Negli ultimi anni, la provincia del Fujian ha intensificato gli sforzi per valorizzare risorse culturali distintive, promuovendo nuovi scenari, format e modelli di consumo culturale per sostenere una crescita di alta qualità dell’economia culturale e turistica.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).