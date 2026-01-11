FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una turista che indossa le tre forcine, un copricapo riconosciuto come patrimonio culturale immateriale, controlla le foto scattate con il cellulare nell’area di Sanfangqixiang (Tre Vicoli e Sette Rioni) a Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 9 gennaio 2026. Negli ultimi anni, la provincia del Fujian ha intensificato gli sforzi per valorizzare risorse culturali distintive, promuovendo nuovi scenari, format e modelli di consumo culturale al fine di favorire una crescita di alta qualità dell’economia culturale e turistica.

