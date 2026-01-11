Cina: a Fuzhou la cultura diventa motore di sviluppo turistico (1)

(260110) -- FUZHOU, Jan. 10, 2026 (Xinhua) -- A tourist wearing "three hairpins", an intangible cultural heritage headpiece, checks photos taken with her cell phone in Sanfangqixiang (Three Lanes and Seven Alleys) area in Fuzhou, southeast China's Fujian Province, Jan. 9, 2026. In recent years, Fujian Province has stepped up efforts to explore distinctive cultural resources, fostering new scenarios, formats, and models for cultural consumption to promote the high-quality growth of the cultural and tourism economy. (Xinhua/Lin Shanchuan)

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una turista che indossa le tre forcine, un copricapo riconosciuto come patrimonio culturale immateriale, controlla le foto scattate con il cellulare nell’area di Sanfangqixiang (Tre Vicoli e Sette Rioni) a Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 9 gennaio 2026. Negli ultimi anni, la provincia del Fujian ha intensificato gli sforzi per valorizzare risorse culturali distintive, promuovendo nuovi scenari, format e modelli di consumo culturale al fine di favorire una crescita di alta qualità dell’economia culturale e turistica.

