Cina: a Chongqing seminario sul corridoio commerciale strategico terra-mare

Diplomatici e leader aziendali si sono riuniti a Chongqing per discutere del nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare, una rete logistica chiave che collega la Cina occidentale con l'ASEAN e i mercati globali. I partecipanti hanno elogiato la sua efficienza e il suo crescente impatto sul commercio regionale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca3 (Fonte video: Xinhua)