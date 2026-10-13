Ciclismo, Ganna passa alla Lidl-Trek per la stagione 2027: “Fantastico aprire un nuovo capitolo”

ROMA (ITALPRESS) – La Lidl-Trek ha ufficializzato l’ingaggio di Filippo Ganna: il 30enne fuoriclasse piemontese, che lascia la Netcompany-Ineos, si unirà alla squadra tedesca del WorldTour per la stagione 2027. Ganna è stato due volte campione del mondo a cronometro e nel suo palmarès su strada vanta otto vittorie di tappa al Giro d’Italia, due alla Vuelta a España e cinque alla Tirreno-Adriatico.

Il campione di Verbania è stato protagonista anche in alcune delle classiche più prestigiose: è salito due volte sul podio della Milano-Sanremo e nel 2026 ha vinto un’edizione spettacolare della Dwars door Vlaanderen, dimostrando di saper trasformare le sue doti di cronoman in successi su ogni tipo di terreno. Oltre alla strada, anche il curriculum di Ganna su pista è impressionante. Ha fatto parte del quartetto azzurro che ha vinto l’oro olimpico nell’inseguimento a squadre a Tokyo e ha conquistato numerosi titoli mondiali nella disciplina; inoltre, detiene l’attuale record dell’ora Uci.

“Non vedo l’ora di affrontare il prossimo anno con una squadra importante come la Lidl-Trek – ha commentato Ganna, che idealmente succede a Giulio Ciccone, appena accasatosi al Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team – Sono davvero orgoglioso di unirmi al team e impaziente di partecipare al primo ritiro e di iniziare la stagione nel migliore dei modi. Dopo otto anni con la mia attuale squadra, aprire un nuovo capitolo è fantastico e sento una grande motivazione per la prossima stagione. Ho obiettivi ambiziosi che spero di raggiungere con la Lidl-Trek, in particolare nelle classiche: con la squadra che avremo, nulla è fuori portata. Naturalmente, anche i Grandi Giri rimangono un obiettivo importante e non vedo l’ora di supportare la squadra, cogliendo al contempo le mie occasioni”. ‘Top Ganna’ conosce già bene molti dei suoi futuri compagni di squadra, avendo corso in Nazionale insieme a Jonathan Milan e Simone Consonni, altre due pedine importanti del team teutonico sempre più attrezzato in vista del 2027

– Foto Ipa Agency –

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