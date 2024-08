MILANO (ITALPRESS) – Chiusura in netto calo per Piazza Affari, al termine di una giornata iniziata già con il segno meno: l’indice

Ftse Mib fa segnare un rosso pari al -2,26% a quota 31.293, mentre l’Ftse Italia All Share cede il 2,25% a quota 33.382 punti. In ribasso anche l’Ftse Star, che lascia sul terreno il 2,03% a quota 44.178 punti.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).