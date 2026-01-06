Chiusura del Giubileo della Speranza, Aurigemma: “Un’eredità di fede e impegno per i nostri territori”

ROMA (ITALPRESS) – A margine della solenne celebrazione eucaristica presieduta da Sua Santità Papa Leone XIV per la chiusura del Giubileo della Speranza, il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Antonello Aurigemma, ha detto che “la conclusione di questo anno giubilare rappresenta un momento di profonda riflessione per tutte le istituzioni regionali italiane. Le parole di Papa Leone XIV, pronunciate durante la messa di chiusura, ci consegnano una responsabilità precisa: quella di trasformare il messaggio di speranza in azioni concrete a favore delle nostre comunità e dei cittadini più fragili”.

“Il Giubileo della Speranza – prosegue Aurigemma – ha dimostrato l’importanza della sinergia tra i diversi livelli istituzionali e la comunità ecclesiale. Le Regioni hanno lavorato con dedizione per garantire l’accoglienza e la sicurezza dei pellegrini, riscoprendo la vocazione dei nostri territori come luoghi di incontro, dialogo e solidarietà universale”.

“L’auspicio della Conferenza dei Presidenti – aggiunge – è che lo spirito di questo evento straordinario non si esaurisca oggi, ma continui a guidare l’azione legislativa e amministrativa delle Regioni, ponendo sempre al centro la dignità della persona e la coesione sociale. Ringraziamo il Santo Padre per il Suo magistero, che resta per noi un punto di riferimento imprescindibile per affrontare le sfide del futuro con rinnovata fiducia e unità”.

-Foto Presidenza Consiglio Regionale Lazio-

(ITALPRESS).