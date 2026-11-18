ROMA (ITALPRESS) – Una truffa ai danni di una coppia di anziani è stata sventata a Ostia grazie alla prontezza della vittima, che ha chiesto aiuto al suo vicino di casa, un ispettore della Polizia di Stato. L’episodio si è concluso con l’arresto di un 29enne originario di Napoli, bloccato in flagranza dagli agenti del X Distretto Lido.

Il raggiro era iniziato con il classico copione del finto incidente o della falsa indagine: i truffatori hanno telefonato a casa della coppia convincendo il marito a recarsi dai Carabinieri, con la scusa che i suoi documenti erano stati trovati sul luogo di una rapina in gioielleria.

Una volta uscito l’uomo, un complice ha richiamato la moglie chiedendole di raccogliere tutti i gioielli di casa — per un valore di circa 35 mila euro — per verificarne la provenienza, e di consegnarli a un incaricato vicino a un negozio della zona.

Insospettita, l’anziana si è rivolta al vicino ispettore, che ha subito avvisato i colleghi del Distretto Lido organizzando una trappola. La donna ha finto di accettare l’appuntamento; all’arrivo del 29enne, i poliziotti sono intervenuti bloccandolo prima che potesse farsi consegnare i preziosi. L’arresto è già stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

-Foto repertorio Polizia di Stato-

(ITALPRESS).